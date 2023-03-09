قمة الجولة 20 بدوري روشن السعودي تجمع الاتحاد والنصر

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تنطلق – اليوم – منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، بمباراة من العيار الثقيل، يستضيف فيها الاتحاد نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـساعة 8:30 مساء.

ويمثل هذا اللقاء المرتقب قمة مباريات الجولة، إذ يتطلع النصر لكسب نقاط المباراة، ليستمر في صدارة الدوري، فيما يسعى الاتحاد صاحب المركز الثاني، إلى الفوز وتصدر سلم الدوري، حيث يمتلك الأخير 44 نقطة احتل بها المركز الثاني، فيما يتقدم عليه النصر في سلم الترتيب بفارق نقطتين برصيد 46 نقطة.

وفي ثاني المواجهات يلتقي الاتفاق صاحب المركز العاشر بـ 22 نقطة، نظيره الوحدة، الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، عند الرابعة عصراً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويستضيف الباطن نظيره الخليج عند الـساعة الرابعة عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، حيث يقبع أصحاب الأرض في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فيما يمتلك الخليج 16 نقطة وضعتهم في المركز الـ 16، وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يحل الفيحاء ضيفاً على الشباب عند الساعة الـ 8:30، حيث يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثالث بـ 40 نقطة.

وتستكمل لقاءات الجولة غداً الجمعة بلقاءين، حيث يستضيف أبها صاحب المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة، نظيره الفتح صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها عند الساعة الرابعة عصراً، فيما يقام اللقاء الأخر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يحل الهلال ضيفاً على التعاون عند الساعة الـ 8:30 مساء، حيث يحتل الهلال المركز الخامس بـ 33 نقطة، فيما يقبع التعاون في المركز الرابع بـ 34 نقطة.

وتختتم لقاءات الجولة السبت بإقامة لقاءين، يستضيف في أولها الطائي الذي يحتل المركز السابع بـ 25 نقطة نظيره ضمك صاحب المركز التاسع بـ 22 نقطة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، فيما يقام اللقاء الأخير من الجولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويجمع فريق العدالة صاحب المركز الـ 15 بـ 16 نقطة، بفريق الرائد الذي يحتل المركز الثاني عشر في سلم ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة.