قمة النقل العالمية UITP تنطلق بمشاركة الهيئة العامة للنقل

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افتتح الاتحاد الدولي للمواصلات العامة UITP بمدينة برشلونة الإسبانية أمس، قمة النقل العالمية UITP، بمشاركة الهيئة العامة للنقل، ممثلة بنائب رئيس الهيئة لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي، بحضور وكيل الهيئة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، ومدير دراسات واقتصاديات النقل الدكتور ريان الحازمي.

وشهد حفل الافتتاح إقامة الجمعية العمومية للاتحاد، جرى فيها مناقشة عدد من الموضوعات منها، اعتماد محضر ونتائج الجمعية العمومية لعام 2022، وميزانية عام 2023 وخطة عملها، إضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد لعامي 2023 – 2025، إلى جانب تكريم خريجي دبلوم مدراء النقل العام، الذي ضم منسوبي الهيئة العامة للنقل المهندس فهد باسليم، والمهندس خالد التميمي، والمهندس عمر العقل.

يذكر أن أعمال القمة ستتضمن اليوم انطلاق معرض مصاحب للمؤتمر، ويستمر حتى السابع من يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الجهات والمهتمين بقطاع النقل العام، تحت عنوان “ضوء المدينة الساطع – Bright light of the city”.