قمة سعودية صينية في الرياض اليوم للدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية

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تحتضن الرياض، اليوم الخميس، قمة صينية سعودية للدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل إلى العاصمة السعودية، أمس الأربعاء، إنه سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد بينغ أن التعاون العملي مع السعودية أسفر عن نتائج مثمرة في المجالات كافة.

كما أكد الرئيس الصيني على وجود ثقة استراتيجية متبادلة مع السعودية وبشكل مستمر.

وشدد على أن الصين تربطها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينية الخليجية الأولى.