قمة صينية عربية في المملكة أوائل شهر ديسمبر المقبل

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تعقد الصين والدول العربية قمة في المملكة العربية السعودية أوائل شهر ديسمبر المقبل.

وقال لي شوهانغ ، القنصل العام الصيني في دبي ، إن الاجتماع سيعقد في أوائل ديسمبر ، وفقًا لبيان نُشر على موقع القنصلية على الإنترنت يوم أمس الثلاثاء، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وقال القنصل الصيني إن القمة ستشمل تبادلات وجها لوجه بين قادة الصين والدول العربية ، وفقا لبيان منفصل لوزارة الخارجية بتاريخ 4 نوفمبر.

من المرجح أن يستغل شي زيارته إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات نظرًا لزيارته الأخيرة في يناير 2016.

وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الأجنبي للصين قبل روسيا في أكتوبر، وفقًا لبيانات جمركية من أكبر اقتصاد في العالم.

ظهرت تقارير في مارس تفيد بأن الصين والسعودية تجريان محادثات مرة أخرى لتسوية صفقات نفطية باليوان ، وهو موضوع ناقشه البلدان منذ ست سنوات، سيؤدي هذا التغيير إلى تقويض الدولار ، الذي لطالما كان العملة الافتراضية لتسعير عقود الطاقة حول العالم ، مما يرفع من أهمية العملة الخضراء ويعزز النفوذ الجيوسياسي لواشنطن.