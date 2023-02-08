قمر صناعي صيني يلتقط صوراً لمركز الزلزال في تركيا

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رصد قمر صناعي مملوك لشركة “Spacety” الصينية المنطقة المحيطة بمركز الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي، حيث أرسل حزمة من الصور التقطت بواسطة تقنية الاستشعار عن بعد بالرادار.

والتقط القمر الصناعي الصيني Chaohu-1 3 صور مباشرة للحظة وقوع الزلزال الذي راح ضحيته الآلاف في 10 مناطق تركية، حيث جرى التقاط هذه الصور نتيجة تغطية القمر مساحة نحو 9 آلاف كيلومتراً من الأراضي التركية.

ويتميّز Chaohu-1، وفقاً لصحيفة “globaltimes” الصينية، بقدرته على العمل 24 ساعة يومياً تحت أي ظروف، حيث أفادت الشركة المالكة بأنها ستواصل المتابعة وتقديم الدعم لأعمال الإغاثة في المناطق المتضررة.