قمم الجبل الأسود بجازان تستقطب الزوار للاستمتاع بالمشاهد الخلابة للضباب

ويبلغ ارتفاع الجبل 3 آلاف قدم، وعلى امتداد 1800م تقريبًا، ويبعد عن مدينة جازان نحو 124 كيلومترًا، فيما ترجع تسميته بالجبل الأسود لكثافة غطائه النباتي الذي أضفى عليه اللون الأسود لمن يشاهده من بعيد، حيث يأتي على شكل قوس يبدأ من الشمال لينحني نحو الشرق عند أعلى قمة فيه، ويحده من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب، ومن الجنوب جبال منجد التابعة لمحافظة هروب.