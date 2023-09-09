قمم جبال عقبة المحمدية تحتضن تتويج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة في الطائف

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احتضنت عقبة المحمدية ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة في محافظة الطائف على مدار يومين، وذلك بمشاركة 98 متسابقاً من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات،حيث تنافسوا على مسار يبلغ طوله 4.2 كم ويتضمن 30 منعطفاً بين البداية والنهاية،بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.

وتصدّر السائق هشام أمير النجار الترتيب العام للجولة محققاً المركز الأول، تلاه جان لحود في المركز الثاني،وجاء فادي يوسف حمادة في المركز الثالث، وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1،تلاه سلطان بن سعيد أبوناب، وياسمين عماد السيد،أما فئة G2 فجاء حمزة عبدالله باخشب،في المركز الأول أمام علي بن محمد الخضير وسلطان حمدي،وفي فئة G3 تصدر أحمد محمد جان خوت،ترتيب الفئة أمام سيف مضحي منصور،وعبدالعزيز عبدالرحمن الرميح، وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع مؤيد الأعور،المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو، وفلاح الجرباء،وتصدر جان لحود،ترتيب فئة G5 أمام فيصل سفيان القباني،ومعاذ محمد الزهراوي،كما تصدر هشام أمير النجار، ترتيب فئة G6،وتلاه فادي يوسف حمادة، وأمير هشام النجار،أما في كأس السيدات، فظفرت بالمركز الأول جالة بنت فيصل آل غالب،أمام ريم بنت ثامر العبود،وهديل بنت مالك خان.

كما توّج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام بن عبداللطيف الحزامي،الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة،معربًا عن فخره بالنجاح الذي حققته البطولة والمستويات الرائعة التي قدمها جميع المشاركين،وقدّم تهنئته للفائزين في جميع الفئات، مضيفًا أن هذه الأجواء الرائعة التي تتميز بها محافظة الطائف؛ جعلتنا نعيش سويًّا تجربة ممتعة ومثيرة،فالأداء الذي شاهدناه خلال هذه الجولة كان مذهلًا، وفي نهاية هذه الرحلة الملهمة،نحن نفتخر بكل من شارك في هذه البطولة،فائزًا أم لم يحالفه التوفيق،فبطولاتنا ليست مجرد سباقات وتصنيفات،بل هي منصة تجمع بين الأبطال والمتنافسين من جميع أنحاء المملكة؛لتتجلى فيها الروح الرياضية الحقيقية،وتعزز روح المنافسة والتواصل الإيجابي بين المشاركين،فخالص تمنياتنا للفائزين بمزيد من النجاحات والانتصارات في المستقبل،وتمنياتنا أيضًا بحظٍ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام”.