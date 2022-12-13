قناة مفتوحة تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي كأس العالم، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مشاهدة نصف النهائي الأول لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا لمعرف الطرف المتأهل للنهائي المونديال.

قناة مفتوحة تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي كأس العالم

يحتضن استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأرجنتين وكرواتيا بنصف النهائي كأس العالم قطر 2022.

الأرجنتين تتغلب على هولندا

منتخب الأرجنتين تأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، بعد الفوز في ربع النهائي على المنتخب الهولندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل.

كرواتيا تطيح بالمرشح الأول

وفي الجانب الآخر، تأهل المنتخب الكرواتي لنصف النهائي بعد الإطاحة بالمرشح الأول البرازيل من ربع النهائي، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة (4_2) على ملعب المدينة التعليمية.

الفائز ينتظر الطرف الثاني

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا الفائز من لقاء منتخب فرنسا والمغرب، في نهائي كأس العالم 2022، الذي سيلعب غدا على ملعب البيت.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بنصف النهائي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

ومن المقرر أن تبث مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وتُبث المباراة كذلك على قناة الكاس إكسترا 1 HD بتعليق أحمد الطيب، والكاس إكسترا 2 HD بصوت المعلق خالد الحدي، وكذلك قناة الرياضية الأرضية المغربية بتعليق خليل فايد، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة حيث سيتم نقل جميع المباريات المتبقية عبر الشاشة المفتوحة.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي كأس العالم 2022