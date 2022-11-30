قناة مفتوحة تبث مباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم 2022، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة من العيار الثقيل، أمام نظيره المكسيكي، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

قناة مفتوحة تبث مباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” خلال السطورة قناة مفتوحة تبث مباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم 2022، لمشاهدة المباراة لحظة بلحظة ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

الأخضر لحسم بطاقة التأهل

المنتخب الوطني يبحث عن تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا، في ذات المجموعة، حيث يحتل الأخضر المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الأرجنتين الثانية فيما تعد مهمة المكسيك حماسية ومعقدة إذ تتواجد في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

فريق هيرفي رينار يبحث عن الفوز الأول على المكسيك تاريخيا، مستفيدا من الثقة والروح المعنوية التي اكتسبها بعد التفوق في المباراة الأولى على الأرجنتين وحصد 3 نقاط غالية، لا يتمنى أن تصبح بلا قيمة إذا لم يتأهل إلى الدور التالي.

غيابات الأخضر عن المباراة

ويسعة الفرنسي هيرفي رينارد التعامل مع الغيابات التي تضرب صفوف المنتخب السعودي، مثل “سلمان الفرج، محمد البريك، عبدالإله المالكي، ياسر الشهراني، ولكن المدرب يعول على باقي اللاعبين بالقائمة لتعويض الغيابات.

وقبل المباراة في مؤتمرها الصحفي، اعتبر رينارد المباراة حياة أو موت، قائلًا: “علينا أن نستعد بنسبة 200%، يجب أن نبقى على قيد الحياة، لأنها مباراة حياة أو موت بالنسبة لنا وأيضا للمكسيك”.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب السعودي والمكسيكي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية والكأس الرياضية المفتوحة.

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم 2022