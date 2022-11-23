قناة مفتوحة تبث مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم بدون تشفير، يستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بمواجهة وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، المنتخب الكرواتي، في مباراة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، ومع اقتراب المباراة تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة المرتقبة والقنوات الناقلة للمباراة.

قناة مفتوحة تبث مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم بدون تشفير

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية تردد قناة مفتوحة تبث مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم بدون تشفير، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم المقامة في الدوحة.

المنتخب المغربي يشارك للمرة السادسة في تاريخه

المنتخب المغربي يشارك للمرة السادسة في تاريخه بكأس العالم، ويسعى لتحقيق إنجاز يشفع للجيل الحالي، ومصالحة الجماهير بعد الإخفاق في النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا.

ويعول الجمهور المغربي على عودة اللاعبين المعتزلين دوليا “زياش، وحمدالله” على قيادة المنتخب المغربي والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

كرواتيا في محاولة لتكرار حلم مونديال روسيا

وفي الجانب الأخر، يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء وعينه على الثلاث، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة كتابة الإنجاز وتحقيق الفوز لضمان الصعود مبكرا، وزياده فرصه، كما أن الجيل الحالي لكرواتيا يسعى لتكرار إنجاز مونديال روسيا 2018 وتحقيق الفوز على المنتخب المغربي في مستهل مشواره بالبطولة.

موعد مباراة كرواتيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وكرواتيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وقنوات الكأس الرياضية، كما سيتم بث اللقاء بدون تشفير لمشاهدة المباراة المرتقبة.

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022