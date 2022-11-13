بدء العد التنازلي لإنطلاق أهم بطولة رياضية في العالم، حيث تتجه الإنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تنظم البطولة الأهم عالميا، لأول مرة في الشرق الأوسط، مع اقتراب موعد البطولة، تزايد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022، وذلك لمشاهدة كافة مباريات البطولة التي من المقرر أن تشهد متعة كبيرة ومنافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية، قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى توضيح تردد القناة، من أجل مشاهدة كأس العالم ومتابعة البطولة أول باول.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس المفتوحة 22 مباراة من مباريات كأس العالم في مختلف الأدوار بالبطولة بدء من المباراة الافتتاحية، حتى المباراة النهائية، ومن المقرر أن تشمل المباريات التي سيتم نقل على القناة هذه المباريات:

يوم الاحد 20/11

قطر ✘ الإكوادور

يوم الاثنيــن 21/11

أمريكا ✘ ويلز

يوم الثلاتــاء 22/11

فرنسا ✘ أستراليا

يوم الاربعــاء 23/11

بلجيكا ✘ كندا

يوم الخميـس 24/11

البرازيل ✘ صربيا

يوم الجمــعة 25/11

إنجلترا ✘ أمريكا

يوم السبــت 26/11

فرنسا ✘ الدنمارك

يوم السبــت 26/11

الأرجنتين ✘ المكسيك

يوم الاحــد 27/11

بلجيكا ✘ المغرب

يوم الاحــد 27/11

إسبانيا ✘ ألمانيا

يوم الاثنيــن 28/11

البرتغال ✘ الأورجواى

يوم الثلاثــاء 29/11

ويلز ✘ إنجلترا

يوم الاربعــاء 30/11

تونس ✘ فرنسا

يوم الاربعــاء 30/11

بولندا ✘ الأرجنتين

يوم الخميــس 01/12

اليابان ✘ إسبانيا

يوم الخميــس 01/12

كوستاريكا ✘ ألمانيا

يوم الجمعــة 02/12

الكاميرون ✘ البرازيل

فى دور 16 ستقوم القناة بنقل عدد 5 مباريات

فى دور 8 ستقوم القناة بنقل عدد 3 مباريات

ستنقل القناة مبارتى الدور نصف النهائى

ستنقل القناة المباراة النهائية لكاس العالم 2022 على القناة beIN Sport HD مفتوح

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة القناة على التردد Nilsat 7W 11054H27500، التردد Badr Sat 26E 11566H27500.

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