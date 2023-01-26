قنبلة تنهي حياة 27 راعياً في نيجيريا

المناطق-متابعات

توفي 27 راعياً وأصيب عدد آخر نتيجة انفجار قنبلة، اليوم (الأربعاء)، في وسط نيجيريا الذي يشهد أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين.

وأكدت الشرطة أن الرعاة وقطعانهم كانوا في قرية ركوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه عندما انفجرت القنبلة.

من جهتها، زعمت مجموعة تمثل الرعاة أن الانفجار جاء نتيجة قصف للجيش النيجيري. مضيفاً “كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصاً من أهالينا”.

وأوضح ممثل الجمعية لاوال دانو، أن الجيش وحده هو الذي يمتلك طائرات لتنفيذ ضربات جوية.

يذكر أن وسط نيجيريا يشهد صراعاً بين الرعاة والمزارعين حول حقوق الرعي والمياه، فيما اتخذ صراعهم المستمر منذ عقود بعداً عرقياً ودينياً في السنوات الأخيرة؛ كون معظم الرعاة مسلمين، بينما غالبية المزارعين من المسيحيين.