قنصل عام دولة الكاميرون لدى المملكة يشيد بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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أشاد القنصل العام لدولة الكاميرون لدى المملكة عمر عيسى، بما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خدمات جليلة ومتكاملة لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين وحرصها في كل عام على تقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم.

وأثنى القنصل العام عقب لقائه رئيس شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي وتوقيع عقد خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الكاميرون بالجهود الموفقة التي تقوم بها الشركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج الكاميرون خاصة.