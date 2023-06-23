قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها للمشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ

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أكدت قوات أمن المنشآت اكتمال جاهزية القوات للمشاركة في موسم حج هذا العام١٤٤٤هـ، والقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، بالتكامل مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، عبر إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

وأوضح قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حرص القوات على سلامة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يسهم في إنهاء فريضتهم بيسر وسهولة.