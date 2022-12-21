قوات أمن المنشآت تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ضمن معرض وزارة الداخلية

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تشارك قوات أمن المنشآت ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض، تقدم خلاله لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023 م.

وتأتي مشاركة قوات أمن المنشآت في المعرض لتعريف الزوار بمهام القطاع واستعراض أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة الحيوية والبترولية، وتقديم فعاليات متنوعة، مثل العروض العسكرية المصاحبة للعزف الموسيقي وتأمين الحراسة الأمنية للمواقع الخدمية والخاصة بالمهرجان.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.