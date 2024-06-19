قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال مخيم النصيرات

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توغلت عشرات الآليات العسكرية اليوم، معززة بالجرافات وبغطاء جوي من الطائرات، في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال دمر عشرات المنازل في أحياء الزهراء والمغراقة ومحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات، وحاصر أحياء سكنية، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

وكانت قوات الاحتلال قد دمر خلال عدوانها على قطاع غزة معظم الأحياء السكنية الواقعة شمال المخيم، ومنها مدينتي الزهراء والأسرى، من خلال تفجير عشرات الأبراج السكنية، ما تسبب في تهجير عشرات الألاف من الفلسطينيين من المنطقة.