قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية

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اندلعت مواجهات اليوم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد مما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في مركز البلدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم بعد.

وفي الخليل شارك مئات المستوطنين المدججين بالسلاح، في مسيرة استفزازية جابت شارع الشهداء وحي السهلة وصولا إلى المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات المستوطنين شاركوا في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة “بيت رومانو” وجابوا شوارع وأزقة وسط مدينة الخليل وصولا لساحات وباحات المسجد، ورددوا هتافات عنصرية، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة لعدة ساعات ومنعت السكان من الوصول إلى منازلهم.

ونصب مستوطنون عددا من الغرف المتنقلة في المنطقة الجنوبية من أراضي بورين جنوب نابلس.

كما جرف مستوطنون قطعة أرض في حي وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما وضع آخرون أعمدة حديدية على قطع أرض أخرى تمهيدا لتسييجها وإغلاقها ببوابة حديدية.