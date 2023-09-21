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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

21 سبتمبر 2023 - 9:41 صباحًا

المناطق_متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، خلال عملية اقتحام مخيم الجلزون، شمال رام الله، وتخلل عملية الاقتحام، إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين، في مدينة طولكرم، وشابًا من طوباس.

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في سياق متصل، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

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21 سبتمبر 2023 - 9:41 صباحًا
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