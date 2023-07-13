قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 14 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين خلال اقتحامها لقرية قبيا غرب رام الله، كما اعتقلت 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، خلال مداهمة عدة منازل في قرى الخليل ونابلس وطوباس.

وفي القدس المحتلة جدد المستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، كما حطم مستوطنون واجهات عدة مركبات فلسطينية في منطقة حي بطن الهوي، وذلك بعد اقتحام المنطقة.