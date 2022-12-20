قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات في القدس والخليل

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة عدة بلدات في مدينتي القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق في مخيم العروب وبلدة حلحول، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، تزامن ذلك مع اقتحام بلدة سلوان في القدس، ومداهمة عدة منازل.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا على أحد الحواجز العسكرية.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المعتقل داخل سجون الاحتلال والمصاب بمرض السرطان، مبينة أن الاحتلال تجاهل كل النداءات الإنسانية الدولية للإفراج عنه، ونقله لمستشفى فلسطيني لتلقي العلاج.