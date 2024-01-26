قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف مستشفيات مدينة خان يونس

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف وحصار مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس محاصر من الدبابات الإسرائيلية، والتي تمنع سيارات الإسعاف من الدخول أو الخروج من المستشفى، لافتة النظر إلى أن 150 من الكوادر الطبية و350 جريحًا ومريضًا، إضافة إلى مئات النازحين الموجودين داخل مستشفى ناصر، ولا يتوفر الغذاء ولا الدواء داخل المستشفى.

من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال تحاصر مقره ومستشفى الأمل بخان يونس لليوم الخامس على التوالي، مشيرًا إلى أنه يوجد داخل المستشفى مئات الجرحى والمرضى والنازحين في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، بالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي.