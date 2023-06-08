قوات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، معززة بعدة آليات عسكرية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام بلدة عرابة قضاء جنين، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، كما اعتقلت شابًا فلسطينيًا، واعتدت على العديد من الفلسطينيين، خلال محاصرتها ومداهمتها لعدة منازل في البلدة .

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسلمت إخطارًا بهدم منزل لأسير فلسطيني.