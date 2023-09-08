قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وألحقت دماراً بمحتوياته، واستولت على جزء آخر، وذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأقصى، ضمن مخططات الاحتلال الهادفة، لتهويد مصلى باب الرحمة، الذي يقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى.

في سياق متصل، نظّم مستوطنون، اليوم، مسيرة استفزازية، في منطقة باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل مدينة القدس.