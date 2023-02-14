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قوات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس المحتلة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 11:40 مساءً

المناطق_واس

هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلاً بعد اقتحامها بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة.
وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال حملة الاقتحامات للأحياء الفلسطينية بالقدس، وشنَّت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأبان نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا البدء بخطوات احتجاجية، رفضاً للإجراءات الجديدة التي اتخذها الاحتلال بحقهم، من خلال حرمانهم من أدنى حقوقهم الإنسانية، لافتاً النظر إلى أن الخطوات التصعيدية ستصل ذروتها في الأول من شهر رمضان المبارك، عبر الإضراب المفتوح عن الطعام.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 11:40 مساءً
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