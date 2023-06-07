قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بتعمد استهداف مستودعات “جبرة” الاستراتيجية

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ذكرت قوات الدعم السريع في السودان أن طيران الجيش السوداني يشن غارات بالتزامن مع القصف المدفعي على منطقة المستودعات (جبرة)، والتي تحتوي على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيان إلى أن “طيران الجيش يشن غارات بالتزامن مع القصف المدفعي على منطقة المستودعات (جبرة)، والتي تحتوي على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال مما تسبب في أضرار بالغة بالمباني وحاويات تخزين المحروقات والمواد المتفجرة”.

وتعهدت قوات الدعم السريع في بيانها بأنها لن “نتوانى أو نتراجع في الدفاع عن شعبنا وعن ممتلكاته بكافة الوسائل من أجل استعادة مسار الحرية والسلام والديمقراطية”.