قوات “درع الوطن” في اليمن.. والعليمي: سندشن مشاريع حيوية هذا العام

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية، تحمل اسم “قوات درع الوطن”.

ومنح القرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسؤولية تحديد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها؛ وذلك خلال أمر عملياتي يصدر عنه.

ووفق القرار الصادر (اليوم الأحد)؛ فإن تلك القوات عليها الالتزام بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وكان العليمي، قد أكد بعد وصوله إلى العاصمة عدن، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة لليمنيين؛ بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات، تشمل افتتاح ووضع حجر أساس الكثير من المشروعات الخدمية والإنمائية؛ بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأعرب في هذا الإطار عن امتنانه لدول التحالف، والأصدقاء، والمانحين الدوليين الذين يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية؛ بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مجدداً الترحيب بكل المساعي الحميدة على هذا الصعيد.