قواعد الـ”فيفا” تحطم آمال زيلينسكي بحضور نهائي كأس العالم

يوم واحد ويسدل الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر لكن خبرا صادما تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الفيفا.

بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، الجمعة، فإن زيلينسكي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح له ببث رسالة سلام قبل مباراة نهائي كأس العالم، غدا الأحد.

وكان الرئيس الأوكراني يرغب في دقائق عبر خاصية فيديوكونفرانس ليوجه كلمة للعالم معتمدا على مشاهدة مئات الملايين للمباراة المصيرية بين رفاق نجمي الأرجنتين ليونيل ميسي وفرنسا كيليان مبابي.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بين منتخبي التانجو والديوك على استاد لوسيل بالدوحة.

ولم يرد الفيفا على طلبات متكررة للتعليق، لكن من غير المرجح أن يمنح زيلينسكي منبرا نظرا لقواعد الاتحاد المناهضة للرسائل السياسية في كأس العالم.

والجمعة، أطلقت روسيا أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا في واحدة من أكبر هجماتها منذ بداية الحرب.

بدورها، حذرت كييف من أن موسكو تخطط لشن هجوم شامل جديد في أوائل العام المقبل.

كانت حزمة عقوبات تاسعة على روسيا لتنفيذها عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، قد دخلت حيز التنفيذ الجمعة بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للسجل القانوني لتنظيمات وأحكام الاتحاد الأوروبي، تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوك وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين لروسيا.

ويُطبق تجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي على 141 شخصا و49 كيانا جديدا. ويحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.