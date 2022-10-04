قواعد جديدة وتعديلات على «سوق فيسبوك» والحسابات التجارية

المناطق_متابعات

تعمل شركة “ميتا” الأمريكية، مالكة منصة “فيسبوك” على الحد من قدرة أصحاب الحسابات التجارية على إدراج منتجاتهم على “سوق فيسبوك”.

يعني ذلك أن الوكلاء التجاريين سيواجهون مستقبلا صعوبات عند محاولة نشر سيارة أو عقار مستعمل للبيع.

إنشاء قوائم العقارات والسيارات

وأعلنت “ميتا”، أنها لن تدعم قدرة البائعين على إنشاء قوائم للمركبات والعقارات باستخدام صفحة أعمال فيسبوك.

فيما تظل القوائم المجانية الشخصية لقوائم المركبات والعقارات متاحة على سوق فيسبوك، وذلك اعتبارا من 30 يناير 2023.

من جانبها، قالت إدارة “فيسبوك”: “نحن ببساطة نغير كيفية عرض المخزون في المستقبل”.

مكافحة “القوائم المضللة”

فسرت “ميتا” قيامها بهذه الخطوة، إلى الحد من قوائم الوكلاء المضللة التي تشوش المشتري على منصات البيع، وإذا سبق لك التسوق لشراء سيارة مستعملة عبر الإنترنت، ففي الغالب أنك صادفت من يعرضون 1 دولار ثمنًا للسيارة في محاولة لجذب انتباهك.

ما هو متجر “فيسبوك”

هو واحد من الأدوات التي تُمكن مستخدمي “فيسبوك” من شراء وبيع المنتجات، ويمثل حلًا لكل مستخدم لديه شيء ويريد بيعه،.

لكنه، من ناحية أخرى، مثل حلًا لكل من يريد دخول عالم التجارة الإلكترونية بشكل مجاني تمامًا.

حيث نجح العديد من الوكلاء التجاريين من تحقيق آلاف المبيعات وعشرات الآلاف من الأرباح.