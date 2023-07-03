قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.