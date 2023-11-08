قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على مقيم لترويجه لترويجه أكثر من نصف كيلوجرام من مادة (الشبو المخدر)

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (569) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بإخفائها في في سكنه وأكواب ورقية ووضعها للمشترين في أماكن وتحديدها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.