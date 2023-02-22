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قيادة الإمارات تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 10:20 مساءً
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقيتين مماثلتين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بهذه المناسبة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 10:20 مساءً
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Waleed

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