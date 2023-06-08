قيادة مملكة الإنسانية مثال يحتذى في احتضان كل مسئ من أبناءها

المناطق_الرياض

كلمات من ذهب تدرس في التسامح والاحتضان اجتمعت بكل معانيها في شخص سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بعد توجيهه في الاهتمام والعناية ببنات أحد المعارضين السعوديين في الخارج.

وتظهر كل هذه المعاني في مقطع فيديو للمعارض “هارون أمين أحمد” والذي يعاني الفقر والشتات في الغربة التي اختارها ليكون معارضا لبلاده لمدة عشر سنوات، بعد أن تخلى عنه كل من أيده ودعمه للخروج على قيادته وبلاده.

وبحسب المقطع ذكر هارون أمين أنه ورده اتصال من وزارة الخارجية حمل رسالة من سمو ولي العهد حيث أكد فيه سموه حرصه على سلامة بنات المعارض والتأكيد على توفير كل شيء لهن.

وقال هارون أن المتصل عليه أد ان سمو ولي العهد بإنسانيته المعهودة قال:”طمنوني على بناته ولا يقصر عليهم شي”، وذلك بعد خروج هارون في أكثر من مقطع يشكو الحال التي وصل لها.

وهارون امين احمد مواطن سعودي معارض يقيم في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الامريكية تخلي عنه كل من دعمه وغرر وتركه يواجه الفقر في بلاد الغربة، ولم يقف معه في محنته إلا بلاده التي انبرى في شتمها السنوات الماضية.