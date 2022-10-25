قيمة صادرات النفط السعودية تقفز 60% خلال أغسطس إلى 106.9 مليار ريال

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم, نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 (134مليار ريال) مقابلَ (90مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (44 مليار ريال) بنسبة (49.1%).

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت (107مليارات ريال) مقابلَ (67مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (40مليار ريال)، بنسبة (60.2 %).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس2022 (27 مليار ريال) مقابلَ (23 مليار ريال)خلال شهر أغسطس 2021، بارتفاع مقدارُه (4مليارات ريال)، بنسبة (16.6%).

وبلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 (61 مليار ريال) مقابلَ (51 مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10مليارات ريال) بنسبة (20.0 %).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.