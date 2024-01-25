كأس آسيا: الأخضر يتعادل مع تايلند ويختتم الدور الأول في الصدارة

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اختتم المنتخب السعودي دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في صدارة المجموعة السادسة بـ7 نقاط بعد تعادله بدون أهداف مع نظيره التايلندي اليوم على إستاد المدينة التعليمية بالدوحة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التي شهدت توديع عمان للبطولة بتعادلها مع قيرغيزستان 1-1.

وكان الأخضر ضمن التأهل إلى دور الـ١٦ منذ الجولة الماضية، فيما تأهلت تايلند بحلولها بالمركز الثاني بـ 5 نقاط، وثالثاً عُمان بنقطتين بتعادلها مع قيرغيزستان “الرابعة” بنقطة واحدة في اللقاء الذي جمعهما على إستاد عبدالله بن خليفة.

وكانت عُمان في حاجة إلى الفوز لتضمن آخر بطاقة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الـ 6، لتكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابها إندونيسيا التي حصدت 3 نقاط في المجموعة الرابعة وأكملت عقد المنتخبات في ثمن النهائي.

وسيلتقي المنتخب السعودي في دور الـ16 بنظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على إستاد المدينة التعليمية.