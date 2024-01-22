كأس آسيا.. طاجيكستان تكتب التاريخ أمام لبنان.. وقطر تهزم الصين

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اختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية بالفوز على نظيره المنتخب الصيني بنتيجة 1-0.

وسجل حسن الهيدوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

منتخب قطر بدأ البطولة بالفوز على لبنان بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على طاجيكستان بهدف دون رد، وبنفس النتيجة ينتصر اليوم الإثنين أمام الصين.

ليجمع المنتخب العنابي 9 نقاط ويحسم تأهله بالعلامة الكاملة لدور الـ16.

وفي نفس المجموعة، حسم انتصر منتخب طاجيكستان على منتخب لبنان بنتيجة 2-1.

وأحرز منتخب لبنان هدفه عن طريق باسل جرادي في الدقيقة 47، قبل أن يستغل منتخب طاجيكستان البطاقة الحمراء التي تلقاها منتخب لبنان في الدقيقة 56 للاعب قاسم الزين، وتعادل بهدف في الدقيقة 80، ومن ثم أضاف نور الدين حمروكولف الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة، يحسم منتخب طاجيكستان تأهله إلى دور الـ 16 في المشاركة الأولى له في تاريخه بالبطولة القارية.

وكان منتخب لبنان قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام قطر بنتيجة 3-0، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية مع منتخب الصين، وتعادل اليوم بهدف لمثله.

ليكون ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية المباراتين كالتالي:

1-قطر برصيد 9 نقاط.

2-طاجيكستان برصيد نقطتين.

3- لبنان برصيد نقطتين.

4- لبنان برصيد نقطتين.