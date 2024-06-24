كأس أوروبا للأمم 2024: المجر تفوز على أسكتلندا وتحيي آمالها في بلوغ دور الـ16

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فاز منتخب المجر على نظيره الأسكتلندي (1-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في شتوتغارت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” المقامة حاليا في ألمانيا.

وسجل كيفن تشوبوت هدف المباراة الوحيد للمنتخب المجري في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحققت المجر اليوم فوزها الأول في البطولة, لتحيي آمالها في بلوغ دور الـ 16, ورفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث, خلف ألمانيا المتصدرة بسبع نقاط وسويسرا الثانية بخمس نقاط, فيما تحتل اسكتلندا التي ودعت المنافسات المركز الرابع بنقطة واحدة.