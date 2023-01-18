كأس إنجلترا.. ليفربول يتأهل على حساب ولفرهامبتون

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تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، حامل اللقب إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا عقب فوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، وذلك في إعادة للمواجهة بينهما بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 2-2.

وحسب نظام البطولة، يتم إعادة المباراة بين الطرفين لتحديد هوية المتأهل على أن تلعب في المرة الثانية على ملعب الفريق الآخر.

وسجّل هدف الفوز للريدز الجناح الأيمن الشاب هارفي إليوت 13.

دخل ليفربول إلى اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد، وللمفارقة أن ريدز سيواجه برايتون نفسه في الدور الرابع على أرض الاخير.