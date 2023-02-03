كأس إيطاليا.. يوفنتوس يلاقي إنتر في نصف النهائي

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حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، فوزاً مهماً على لاتسيو 1-0، ليتأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا، الخميس.

ويدين يوفنتوس بتأهله إلى البرازيلي بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وخاض عملاق تورينو اللقاء وسط أزمة تهز كيانه بعدما حُسِمَ من رصيده في الدوري 15 نقطة لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

وبعد خسارته الأحد على أرضه أمام منوزا 0-2، خرج يوفنتوس من المرحلة العشرين وهو في المركز الثالث عشر بفارق 15 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويلعب دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب على أن يكون الفصل الأول في الأسبوع الأول من أبريل، وقد اكتمل عقد دور الأربعة الخميس بعدما لحق يوفنتوس بإنتر وكريمونيزي وفيورنتينا.