كأس الاتحاد.. يونايتد يتأهل بصعوبة.. وتوتنهام يسقط

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لحق فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على ضيفه ويست هام يونايتد«3-1» الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد على توتنهام «1-0».

وتقدم ويست هام عن طريق سعيد بن رحمة عند الدقيقة 54، قبل أن يسجل زميله نايف أكرد هدف مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، ثم أضاف فريد الهدف الثالث بعد ذلك بثلاث دقائق.

ولحق مانشستر يونايتد بأندية برايتون ومانشستر سيتي وجريسمبي تاون وبلاكبيرن روفرز وفولهام وبيرنلي وشيفيلد، التي تأهلت للدور المقبل.

وفي مباراة ثانية ودع توتنهام البطولةبعد خسارته «0-1» أمام شيفيلد يوناييتد، الذي يدين بتأهله إلى إليمان نداي لاعبه الذي يجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79.