كأس الرابطة.. ليستر سيتي ونيوكاسل يتأهلان

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تغلب فريق ليستر سيتي الأول لكرة القدم، على مضيفه ميلتون كينز دونز 3-0، الثلاثاء، فيما فاز نيوكاسل على بورنموث بهدف دون رد، ليبلغا دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وتقدم ليستر سيتي عن طريق يوري تيلمانس عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني عند الدقيقة 29. وعند الدقيقة 50 سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر سيتي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1-0.

وسجل أدم سميث لاعب بورنموث هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل بالخطأ عند مرمى فريقه عند الدقيقة 67.

وتأهل فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون لدور الثمانية، بعد فوزهما على كل من لينكولن وجلينجهام 2 / 1 و/2 صفر على الترتيب.