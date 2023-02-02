كأس العالم للأندية.. الأهلي يعبر أوكلاند سيتي بثلاثية ويتأهل إلى الدور الثاني

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الفوز على نظيره أوكلاند سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع سياتل واندرز الأمريكي، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وافتتح حسين الشحات أهداف النادي الأهلي في المباراة، عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من تصويبة قوية على يمين حارس مرمى أوكلاند سيتي.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الثاني للنادي الأهلي، في الدقيقة 56، بعدما انفرد بحارس أوكلاند سيتي ووضعها بسهولة يمينه.

وفي الدقيقة 86، سجل بيرسي تاو الهدف الثالث للنادي الأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمود عبد المنعم كهربا، ليضعها من فوق الحارس ببراعة.