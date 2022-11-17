كأس العالم 2022| السعودية في الصدارة.. تعرف على عدد مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الرياضي الأهم عالميا في كرة القدم، حيث تتجه الأنظار صوب العاصمة القطرية الدوحة من أجل متابعة فعاليات كأس العالم 2022، وقبل انطلاق كأس العالم، نرصد لكم عدد مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم من المنتخبات الأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية.

عدد مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية عدد مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم، منذ النسخة الأولى عام 1930، وحتى النسخة الأخيرة التي تنطلق فعاليتها بعد أيام قليلة في العاصمة القطرية الدوحة.

السعودية تتصدر قائمة المنتخبات العربية

ويشارك في النسخة الحالية من مونديال كأس العالم 2022، 4 منتخبات عربية مقيمة على منتخبين من قارة أفريقيا وهما “تونس، والمغرب” ومثلهم من قارة آسيا، وهما “السعودية، وقطر”.

ويتصدر المنتخب السعودي قائمة الدول العربية الأكثر بكأس العالم مع منتخبات المغرب وتونس وفي رصيد كل منهم 6 مشاركات مختلفة في البطولة الأهم عالميا.

موعد كأس العالم 2022

ويحل المنتخب الحزائري في المركز الثاني برصيد 4 مشاركات، وفي المركز الرابع المنتخب المصري برصيد 3 مشاركات فقط.

وفي المركز الخامس تحل منتخبات “العراق، الإمارات، قطر، الكويت” وفي رصيد كل منتخب منهم مشاركة واحدة.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس العالم في النسخة الخالية من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يقام الحدث لأول مرة في أرض عربية ومنطقة الشرق الأوسط.

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