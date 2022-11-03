كأس العالم 2022| المنتخب السعودي في تحدٍ لتفادي تكرار السيناريو الأسوأ بمونديال 1998

تتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى مهد الحضارة والتاريخ في الشرق الأوسط، ولكن هذه المرة لمشاهدة فعاليات نهائيات كأس العالم 2022، التي يشارك فيها المنتخب الوطني ضمن عملاقة المنتخبات في النسخة الاستثنائية على أرض عربية لأول مرة، ومع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم بقطر، يبحث محبي الكرة السعودية عن نتائج مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 1998.

كأس العالم 2022.. السعودية لتجنب السيناريو الأسوأ

ويقدم موقع “المناطق” خلال السطور التالية تاريخ ونتائج مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 1998، حيث تعد المشاركة الثانية للمنتخب الوطني عالميا بعد مونديال 1994، وتحقيق إنجاز التأهل للدور المقبل، حيث بلغ الأخضر نهائيات كأس العالم التي استضافته باريس في تلك الفترة.

مجموعة المنتخب السعودي بمونديال 1998

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة الموت مع منتخبات الدنمارك وجنوب أفريقيا وفرنسا صاحب الأرض والجمهور، ولم تكن تلك المشاركةُ موافقة للمأمول إذ اكتفى الأخضر بتحقيق نقطةٍ واحدةٍ في دور المجموعات لم تشفع له للمرور إلى الدور المقبل.



تفاصيل مشاركة الأخضر السعودي في كأسِ العالم FIFA 1998

التقى المنتخب الوطني نظيره الدنماركي في المباراة الافتتاحيةِ التي خسرها بنتيجة هدف دون رد .

التقى الأخضر السعودي منتخب فرنسا في المباراةِ الثانية من دور المجموعات وسقط الأخضر في تلك المباراة أمام الديك الفرنسي بأربعة أهداف كاملةٍ دون رد.

في آخر مبارياته من دور المجموعات تمكن المنتخب السعودي من اقتناص نقطة وحيدة بعد أن سيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على مباراته مع منتخبِ جنوب أفريقيا.

مجموعة السعودية بكأس العالم 2022

ويترقب عشاق المنتخب السعودي والكرة العربية مباريات الأخضر مع الأرجنتين وكندا وبولندا، من أجل معرفة مصير المنتخب الوطني في قدرته على حسم بطاقة الصعود، أو تكرار خيبة أمل جديدة للكرة السعودية والعربية بمونديال العرب.