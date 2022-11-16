كأس العالم 2022: المونديال الأول بدون مارادونا

تتجه عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لانطلاق البطولة الأهم رياضيا، حيث العالم على موعد خلال الأسبوع المقبل لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.

موعد كأس العالم

وتحتضن قطر فعاليات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر لـ18 ديسمبر المقبل، وبمشاركة 32 منتخب من مختلف القارات.

ويعد كأس العالم 2022، هو الأول بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ” أرماندو مارادونا” الذي رحل في الـ25 من نوفمبر 2020، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

فشل مارادونا في تحقيق اللقب في أول مشاركة

وشارك مارادونا في أول كأس عالم رسمية له مع منتخب الأرجنتين في إسبانيا 1982، وفشل اللاعب في تحقيق اللقب في أول مناسبة مونديالية له.

وفي ثاني مشاركة للاعب، قاد منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في 1986 للمرة الثانية في تاريخ “الألبيسيليستي”، يعد واحدًا من أساطير كرة القدم، ويُنظر إليه على أنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وتولي مارادونا القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين بمونديال جنوب أفريقيا 2010، وفشل في تحقيق اللقب مع منتخب بلاده كمدرب وتم إقالته بسبب سوء النتائج بعض ذلك.

مجموعة الأرجنتين

ويشارك المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022، ويلعب إمام السعودية والمكسيك وبولندا في إطار مباريات المجموعة الثالثة، ويعد أبزر المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس العالم.

بث مباشر مباراة الأرجنتين والإمارات الودية (شاهد الآن)