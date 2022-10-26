كأس العالم 2022: تعرف على نتائج أول مشاركة للمنتخب السعودي بالمونديال

بدأ العالم التنازلي لأول مونديال في الشرق الأوسط، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 بقطر في نوفمبر المقبل، وسط شغف كبير من عشاق الكرة العربية ومحبي المنتخب الوطني لكرة القدم، لمشاهدة الأخضر في المونديال على أرض عربية وشقيقة، بالإضافة إلى التعرف على أول مشاركة رسمية للمنتخب السعودي بالمونديال، ومعرفة كافة النتائج والأرقام التي حققها لاعبي المنتخب الوطني

أولى مشاركات المنتخب السعودي لكرة القدم في كأس العالم FIFA

وقبل الحديث عن نهائيات كأس العالم 2022، دعونا نرجع لأول مشاركة رسمية للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، حيث كان الظهور الأول للأخضر في نهائيات كأس العالم عام 1994 في مونديال الولايات الأمريكية، وسجل الأخضر حضور مشرف للكرة الآسيوية والعربية من حيث النتائج والأرقام.

نتائج أول مشاركة رسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم

وتمكن المنتخب الوطني في أول مشاركة رسمية بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، في ترك بصمة إيجابية، وفي المباراة الافتتاحية قدم الأخضر أداء قوي أمام الطواحين الهولندية وخسر بصعوبة بهدف مقابل هدفين لهولندا، وفي المباراة الثانية واجه المنتخب الوطني نظيره المغربي وحقق أول فوز تاريخي له في البطولة بهدفين لهدف، وفي الجولة الثالثة تمكن من صعق المنتخب البليجكي والفوز بهدف نظيف ليحقق الفوز الثاني تاريخيًا ويكتب المجد في أول مشاركة ويصعد للدور الـ16 من المونديال.

أول تأهل تاريخي للمنتخب الوطني

وتمكن المنتخب الوطني في عبور دور المجموعات وصعد للدور المقبل لملاقاة المنتخب السويدي، وشهد المباراة منافسة قوية للغاية من قبل لاعبي المنتخب السعودي ولكن تفوق المنتخب السويدي في النهاية وأنهى أحلام الأخضر بثلاثية مقابل هدف، ليغادر المنتخب الوطني البطولة من الدور الـ16 في أول مشاركة رسمة تركت بصمة قوية في أذهان محبي كرة القدم.

أرقام وإحصائيات المنتخب الوطني

ورغم كون المشاركة الأولى للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم1994، إلا أنه حقق أرقام إيجابية حيث تمكن لاعبوه من التسجيل في جميع المباريات الأربع التي خاضعها اللاعبين، حيث سجل الأخضر 5 أهدف بواقع هدف في هولندا، هدف بليجكا، وهدف في السويد، وهدفين في المغرب، واستقبل مرماه 6 أهداف في أربع مباريات.

حلم تكرار إنجاز مونديال 1994

وووسط ترقب كبير من محبي كرة القدم ينتظر الجميع مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022، التي سيخوضها ضد الأرجنتين، وبولندا، وكندا، في محاولة لتكرار إنجاز مونديال 1994 رغم صعوبة المباريات.