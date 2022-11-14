كأس العالم 2022.. سامي الجابر ينفرد برقم قياسي

أفضل هداف عربي في تاريخ المونديال،وهو اللقب الذي تكرر ذكره في محركات البحث في الآونة الأخيرة، خاصة وأن مونديال قطر 2022 يقترب، حيث يُقام في 20 نوفمبر الجاري، وينتهي في شهر ديسمبر.

أفضل مهاجم عربي في تاريخ المونديال هو سامي الجابر لا أسطورة الهلال، والمنتخب السعودي، هو الأبرز والأفضل بين اللاعبين العرب في التاريخ، على الرغم من أن القارة الأفريقية لديها أفضل مشاركة عربية في تاريخ المونديال.

وظهر التفوق العربي الأفريقي من خلال منتخبات من المغرب والجزائر، أو ظهور الصدارة لـ “مصر”، إلا أن أفضل هداف عربي في المونديال لا يزال من قارة آسيا، حيث ظهر مع المنتخب السعودي في أكثر من مونديال.

خلال مسيرة الأخضر، سجل سامي جابر 46 هدفًا في 156 مباراة، منها ثلاثة في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم بين عامي 1994 و 2006، وجاءت أهداف الجابر الثلاثة في المونديال من 3 منتخبات أفريقية هي المغرب وجنوب إفريقيا وتونس.