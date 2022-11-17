كأس العالم 2022| شاهد.. التدريب الأول لـ المنتخب السعودي بقطر استعدادا لمواجهة الأرجنتين

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانه الأول بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بكأس العالم 2022.

ووصل المنتخب السعودي لكرة القدم مساء أمس إلى الأربعاء إلى الأراضي القطرية، عقب نهاية مباراة المنتخب الكرواتي الودية التي جمعنت المنتخبين على ملعب الأمير فهد بالملز، وانتهب بخسارة الأخضر بهدف نظيف.

ويفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم مباراته بكأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني بمونديال قطر يوم الـ22 من نوفمبر في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي لكرة القدم بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات “الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.