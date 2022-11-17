كأس العالم 2022| قبل موقعة السعودية.. الأرجنتين يعلن عن تغير جديد بقائمة المنتخب

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الأول لكرة القدم أنخيل كوريا، المهاجم، ليحل محل نيكولاس جونزاليس في تشكيلة المنتخب لكأس العالم، بعد تعرض الأخير لإصابة عضلية.

وقال المنتخب الأرجنتين عبر بيان على موقعه، الخميس: «بعد جلسة تدريب اليوم، تعرض نيكولاس جونزاليس لإصابة عضلية، ولن يتم ضمه إلى تشكيلة كأس العالم.. استدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني أنخيل كوريا ليعوضه».

ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان المدرب ليونيل سكالوني، أن التشكيلة قد تتغير قبل مباراة الأرجنتين الأولى في كأس العالم أمام السعودية في 22 نوفمبر الجاري.

وينتظر بطل كأس كوبا أمريكا على أحر من الجمر تأكيد جاهزية المدافع كريستيان روميرو وثنائي الهجوم أليخاندرو جوميز وباولو ديبالا، وجميعهم غابوا عن آخر مباراة استعدادية للأرجنتين أمام الإمارات، الأربعاء.