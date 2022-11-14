كأس العالم 2022| لاعب يمنح أفريقيا رقم مميز ويتساوي مع ميسي في عدد الأهداف

تواصل المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداتها للمشاركة في البطولة الأهم رياضيا.

عدد منتخبات افريقيا في كأس العالم

وتشارك 5 منتخبات عن قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم 2022، وهم «المغرب، تونس، الكاميرون، السنغال، غانا»، والتي وزعت على 5 مجموعات مختلفة.

وتحمل بطولة كأس العالم العديد من الأرقام القياسية للمنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى الأرقام القياسية للاعبين الأفارقة في بطولة كأس العالم.

الهداف التاريخي لأفريقيا بكأس العالم

ويتملك أسامواه جيان لاعب منتخب غانا، رقما قياسا أفريقيا على سجل الهدافين التاريخيين للاعبين الأفارقة بكأس العالم على مر التاريخ برصيد”6″ أهداف، وهو نفس عدد أهداف ليونيل ميسي خلال مشاركته في كأس العالم.

منتخبات افريقيا بمجموعات كأس العالم

ووزعت المنتخبات الأفريقية على 5 مجموعات مختلفة بكأس العالم، وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخبات الأفريقية بالمجموعات التالية:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية