كأس العالم 2022| 35 لاعب يمثلون دوري روشن بمونديال قطر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث العالمي الأهم رياضيا، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة كأس العالم، والتي تقام خلال من 20 نوفمبر الجاري حتى الـ18 ديسمبر المقبل.

32 منتخب يشارك بكأس العالم

ووفقا للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشارك 32 منتخبا بكأس العالم 2022، من مختلف القارات، وهم “فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس، إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان، بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا، البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون، البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية، قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا، إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز، الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

الدوري الإنجليزي في الصدارة

وأعلنت جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم عن القوائم النهائية للاعبيها المشاركين في كأس العالم، وتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الدوريات الأكثر مشاركة بكأس العالم من خلال انضمام 121 لاعب يشاركوا مع منتخبات بلادهم بالمونديال.

قائمة الأخضر

وأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، عن قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم والتي تضم 26 لاعب، دون تواجد أي لاعب يشارك خارج دوري روشن أو دوري الدرجة الأولى السعودي.

وبجانب قائمة المنتخب السعودي، يشارك 9 لاعبين محترفين مع منتخبات بلادهم لتكون قائمة اللاعبين التي تم استدعائها من دوري روشن 35 لاعب.

كأس العالم 2022| السعودية في الصدارة.. تعرف على عدد مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم